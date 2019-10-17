ОСТАННІ НОВИНИ

Поліцейські просять допомогти встановити особу пенсіонера, якого збив «БМВ»

Ольга Денисяка

|

Правоохоронці просять допомогти встановити особу чоловіка віком близько 70 років, якого 13 жовтня у Львові збив «БМВ». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

ДТП трапилася 13 жовтня близько 20.30 на вулиці Під Дубом, 2а у Львові. Встановлено, що водій автомобіля «БМВ 320», 37-річний мешканець міста Рудки, здійснив наїзд на пішохода, чоловіка віком близько 70 років.

Потерпілий з діагнозом «перелом тазу» перебуває на лікуванні в медзакладі і не в змозі повідомити ні свого імені, ні місця проживання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

У поліції просять усіх, кому що-небудь відомо про особу чоловіка, терміново повідомити на оперативну лінію 102 чи у найближчий відділ поліції.

Фото: поліція

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

Чи буде у Львові новий мер?
Наталя ДУЛЯБА
Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерт...

Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...