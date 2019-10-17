Поліцейські просять допомогти встановити особу пенсіонера, якого збив «БМВ»

Правоохоронці просять допомогти встановити особу чоловіка віком близько 70 років, якого 13 жовтня у Львові збив «БМВ». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

ДТП трапилася 13 жовтня близько 20.30 на вулиці Під Дубом, 2а у Львові. Встановлено, що водій автомобіля «БМВ 320», 37-річний мешканець міста Рудки, здійснив наїзд на пішохода, чоловіка віком близько 70 років.

Потерпілий з діагнозом «перелом тазу» перебуває на лікуванні в медзакладі і не в змозі повідомити ні свого імені, ні місця проживання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

У поліції просять усіх, кому що-небудь відомо про особу чоловіка, терміново повідомити на оперативну лінію 102 чи у найближчий відділ поліції.

Фото: поліція