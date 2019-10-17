ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині електричка насмерть переїхала молоду дівчину

Вероніка Рой

|

Вчора, 16 жовтня, на залізничному перегоні «Стебник-Трускавець» у Дрогобицькому районі внаслідок наїзду електропотяга загинула жінка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу загиблої – 25-річної мешканки міста Трускавець. Також попередньо встановлено, що подія сталась близько 19.43 – на жінку скоїв наїзд приміський електропотяг сполученням «Львів-Трускавець», від отриманих травм вона померла на місці події.

Зараз поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

Чи буде у Львові новий мер?
Наталя ДУЛЯБА
Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерт...

Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...