На Львівщині електричка насмерть переїхала молоду дівчину

Вчора, 16 жовтня, на залізничному перегоні «Стебник-Трускавець» у Дрогобицькому районі внаслідок наїзду електропотяга загинула жінка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу загиблої – 25-річної мешканки міста Трускавець. Також попередньо встановлено, що подія сталась близько 19.43 – на жінку скоїв наїзд приміський електропотяг сполученням «Львів-Трускавець», від отриманих травм вона померла на місці події.

Зараз поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.