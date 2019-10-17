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На Кульпарківській «Фольксваген Пасат» насмерть збив 24-річну дівчину

Вероніка Рой

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Вчора, 16 жовтня, у Львові на вул. Кульпарківській автомобіль «Фольксваген Пасат» збив 24-річну дівчину. Постраждала загинула на місці аварії. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Як повідомляється, ДТП сталася близько 22:30 год. 56-річний мешканець с. Зимна Вода Пустомитівського району, керуючи автомобілем «Фольксваген Пасат», за межами пішохідного переходу, здійснив наїзд на пішохода 24-річну мешканку м. Львова.

Внаслідок ДТП дівчина загинула на місці події. Обставини події встановлюються.

Фото: Ігоря Зінкевича

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