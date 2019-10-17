ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські курсанти тріумфували на чемпіонату ЗС України зі швидкісної стрільби

Андрій Котенський

|

Команда Національної академії сухопутних військ стала тріумфатором чемпіонату ЗС України зі швидкісної стрільби серед вищих військових навчальних закладів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії СВ.

 

Відбулась першість у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії. Участь у ній взяли 8 команд зі всіх військових вишів нашої країни, по 8 учасників у кожній.

Офіцери та курсанти змагалися у влучності, уражаючи спеціальні мішені з пістолета Макарова та автомата АК-74. Судді оцінювали учасників змагання за швидкістю виконання стрільб та точністю влучання у мішені.

На кожне виконання вправи з пістолета учасникам дається по три магазини з 5 набоями у кожному. Вони повинні влучити у три мішені, визначені Міжнародною конфедерацією практичної стрільби, що розташовані на відстані 15, 10 та 5 метрів. Для стрільби з автомата вони отримують три магазини з 10 набоями у кожному. Мішені розташовані на відстані 20, 10 та 5 метрів. Влучання рахуються за ураженнями трьох зон, відмічених на мішені. Так, за ураження центральної зони «А» час не додається, у разі ж влучання у зони «С» та «D» до загального часу виконання вправи стрільця додають по 1 та 3 секунди відповідно. Якщо ж військовослужбовець не влучить у жодну із зон, додається 10 штрафних секунд за кожен промах.

За результатами виконання вправ стрільб з пістолета, кращими стали учасники команди з Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба. Другими у цій номінації стали стрільці з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, які також були кращими у стрільбі з автомата та посіли перше загальнокомандне місце.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

Чи буде у Львові новий мер?
Наталя ДУЛЯБА
Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерт...

Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...