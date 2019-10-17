Львівські курсанти тріумфували на чемпіонату ЗС України зі швидкісної стрільби

Команда Національної академії сухопутних військ стала тріумфатором чемпіонату ЗС України зі швидкісної стрільби серед вищих військових навчальних закладів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії СВ.

Відбулась першість у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії. Участь у ній взяли 8 команд зі всіх військових вишів нашої країни, по 8 учасників у кожній.

Офіцери та курсанти змагалися у влучності, уражаючи спеціальні мішені з пістолета Макарова та автомата АК-74. Судді оцінювали учасників змагання за швидкістю виконання стрільб та точністю влучання у мішені.

На кожне виконання вправи з пістолета учасникам дається по три магазини з 5 набоями у кожному. Вони повинні влучити у три мішені, визначені Міжнародною конфедерацією практичної стрільби, що розташовані на відстані 15, 10 та 5 метрів. Для стрільби з автомата вони отримують три магазини з 10 набоями у кожному. Мішені розташовані на відстані 20, 10 та 5 метрів. Влучання рахуються за ураженнями трьох зон, відмічених на мішені. Так, за ураження центральної зони «А» час не додається, у разі ж влучання у зони «С» та «D» до загального часу виконання вправи стрільця додають по 1 та 3 секунди відповідно. Якщо ж військовослужбовець не влучить у жодну із зон, додається 10 штрафних секунд за кожен промах.

За результатами виконання вправ стрільб з пістолета, кращими стали учасники команди з Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба. Другими у цій номінації стали стрільці з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, які також були кращими у стрільбі з автомата та посіли перше загальнокомандне місце.