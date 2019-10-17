Львів’ян кличуть у філармонію на «Ніч контрастів»

Вже цієї суботи, 19 жовтня, у Львівській національній філармонії відбудеться масштабна мистецька подія «Ніч контрастів». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Проект розпочнеться ввечері 19 жовтня і триватиме практично всю ніч 20 жовтня. Концертними майданчиками стануть різні частини фоє філармонії та Концертного залу Людкевича. У зв’язку зі значною тривалістю події організатори також сформують лаунж-зону для спілкування та відпочинку.

«Ніч контрастів» у 2019 році справді відповідатиме своїй назві, адже програма 10 «сетів» цього проєкту поєднає органні композиції Філіпа Ґласса (Олена Мацелюх, орган) із щойно написаними творами учасників 8-х майстеркласів COURSE (відбудеться у трьох частинах), які цьогоріч проводились під час фестивалю. Сольні речиталі Богдана Кожушко (акордеон) та Назарія Стеця (контрабас) доповнить #darktechnoset Миколи Хшановського (aka Music Dyer), який прозвучить на завершення.

У виконанні українських музикантів прозвучить Фортепіанний квартет сучасного латвійського композитора. Родзинкою проєкту стане концерт польського колективу Neo Electric Quartet –виконавців на електричних струнних інструментах.

Із детальною програмою «Ночі контрастів» можна ознайомитися тут, квитки – за посиланням.