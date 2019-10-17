Фонд держмайна продав старовинний костел на Жовківщині за 30 тисяч гривень

Фонд державного майна продав на аукціоні приміщення занедбаного костелу Пресвятої Трійці, що розташований в смт Магерів Жовківського району. Про це йдеться на Prozorro, передає Львівський портал.

На торгах, які відбулися 15 жовтня, продали будівлю колишнього костелу із прибудованою венткамерою площею 564,8 кв м, а також огорожу. Всі ці об’єкти розташовані на вул. Мартовича, 2 в смт Магерів Жовківського району.

Стартова ціна становила більше 528 тисяч гривень, однак через те, що аукціон проходив зі зниженням початкової вартості, нерухомість продали лише трохи більше, ніж за 30 тисяч гривень.

Загалом на торги подались три учасники: Благодійний фонд «Спадщина.УА», Світлана Шеховцова та Сергій Соболь. Упродовж аукціону загалом вони зробили 99 кроків зі зниження стартової ціни. Переможцем визнали дніпрянина Сергія Соболя, який заплатить за будівлю колишнього костелу 30 285 гривень і 10 копійок.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Зазначимо, що мурований костел Пресвятої Трійці у Магерові спорудили ще у XVII столітті, перебудували – у 1840-х роках. Під час I Світової війни святиню суттєво пошкодили. Відновити храм вдалося у 1935 році, втім у радянські часи його закрили і будівля почала руйнуватись.

У 2005 році костел повернули вірянам у вкрай занедбаному стані, проте за неофіційними даними, Церкві довелось відмовитись від храму, оскільки його реставрація вимагала надто великих коштів, а спільнота римо-католиків у Магерові є нечисельною.

Додамо також, що про продаж сакральної святині у Магерові львівські ЗМІ писали ще у 2017 році. «Відвоювати» костел намагалась громада селища, однак Львівська Архідієцезія Римсько-Католицької Церкви на нього не претендувала.

Фонд держмайна спробував продати храм на аукціоні 16 серпня цього року за понад 1 мільйон гривень. Через те, що торги не відбулися, ціну на об’єкт автоматично зменшили вдвічі.

Фото: Фотографії старого Львова