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Американська компанія розробила для Львова мобільний спортивний додаток

Вероніка Рой

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Впродовж кількох місяців американська компанія Uventex працювала над створенням для львів’ян першого спортивного додатку «Львів Спортивний». Він вже є в безкоштовному доступі для всіх смартфонів (App Store та Play Market). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Ця платформа була створена спеціально для Львова. Ми вирішили розпочати з цього міста, оцифрувати всю його спортивну складову. В майбутньому ця платформа міститиме як івент-менеджмент (повна автоматизація спортивних подій: реєстрація, проведення, скоринг, відеотрансляції тощо), так і студіо-менеджмент (платформа для ведення своїх студій, гуртків, їх розклад, учасники). В подальшому будемо працювати над такими додатками для інших міст України», — розповів сервісний інженер американської компанії Uventex Вадим Рудь.

Важливою функцією додатку є розширений пошук спортивний секцій, шкіл та клубів, які працюють у Львові, які можна класифікувати по видах спорту та географії розташування. До кожного такого спортивного закладу прикріплено контактну інформацію та можливість переходу на його сторінку в мережі.

Окрім того, в додатку є активна стрічка спортивних новин. Це дає можливість анонсувати всі заходи, які відбуватимуться у Львові, що зможе залучити до їх участі ще більше учасників.

В подальшому цей додаток буде розростатись та збільшувати свою інформативність. За словами начальника управління молоді і спорту Антона Нікуліна, у майбутньому в додатку буде інформація про всі фітнес-центри, спортзали та спортивні майданчики у місті.

Аналогів цьому додатку в Україні не існує, відтак Львів є першопрохідцем в цьому питанні. Зазначимо, що жодних коштів з бюджету на створення мобільного додатку «Львів Спортивний» використано не буде. Всі витрати на себе взяла компанія-розробник Uventex.

Для громадськості додаток презентуватимуть на Lviv Fitness Weekend, стратегічним партнером якого є управління молоді і спорту Львівської міської ради.

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