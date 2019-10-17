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64-річна мешканка Стрийщини зберігала у домогосподарстві гранати та боєприпаси

Вероніка Рой

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64-річна мешканка одного із сіл Стрийського району добровільного здала поліцейським гранати та боєприпаси, які зберігалися в її домогосподарстві. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

 

Як йдеться у повідомленні, до поліції звернулася 64-річна мешканка Стрийщини. Жінка повідомила, що в її господарстві зберігаються боєприпаси та інші небезпечні предмети. На місце події негайно виїхали вибухотехніки, слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів.

Під час огляду підсобного приміщення правоохоронці виявили три предметі, схожі на ручні осколкові гранати «Ф-1», дві тротилові шашки вагою 200 та 400 грам, 39 набоїв до автоматичної зброї калібру 7,62 мм та патрон калібру 5,45 мм, підривач до артснаряду, п’ять запалів до ручної гранати, близько 400 грам пороху, пластид вагою близько 300 грам, сигнальну ракету.

Усе вилучено та скеровано на експертизу. Поліцейські з’ясовують їх походження та інші обставини.

Правоохоронці вкотре нагадують, місячник добровільної здачі зброї дає змогу громадянам уникнути кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання.

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