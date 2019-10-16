Завтра хорова капела «Дударик» святкуватиме 48-річчя. Львів’ян кличуть на безкоштовні виступи

Завтра Державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» відзначатиме своє 48-річчя. Саме у цей день 1971 року відбулася перша репетиція хору. З нагоди свого заснування 17 жовтня «Дударик» привітає львів’ян і гостей міста приємними мистецькими заходами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

З нагоди своїх уродин хорова капела виступатиме: у Домініканському соборі — 17:00, на площі Ринок — 17:30, біля пам’ятника Тарасу Шевченку — 18:00.

Зазначимо, хорову капелу засновував Микола Кацал за сприяння Українського Музичного Товариства у Львові, яку успішно провадив впродовж 44 років. В 1989 році завдяки його старанням було створено першу в Україні хорову школу. Спеціально для неї влада міста передала приміщення колишнього міського шпиталю Св. Лазаря. А перспективою найближчих років є створення на базі хорової капели та хорової школи -Національного центру хорової культури України.

За цей час капела заспівала понад 10 тисяч творів у близько 4000 концертах, взяла участь у 500 літургіях, побувала із концертами у 20 країнах світу. Хорова капела співає з найвидатнішими світовими оркестрами, солістами та диригентами, у найпрестижніших концертних залах України і світу. «Дударик» є культурним амбасадором України у світі, а також співочим символом та улюбленцем Львова.

Фото: ЛМР