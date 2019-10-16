ОСТАННІ НОВИНИ

Завтра частині Личаківського району вимкнуть воду

Наталя Дуляба

|

У четвер, 17 жовтня, через ремонтні роботи на водопроводі деяким мешканцям Личаківського району тимчасово призупинять водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Із 09:00 год. розпочнуть  переврізку новозбудованого водопроводу на вул. Старознесенській – Почаївській.

Через це до 20:00 год. без води залишаться мешканці Личаківського району, обмеженого вулицями: Старознесенська, Почаївська, Заклинських, Балкова, Польова, 1-5, 2-40.

ЛМКП «Львівводоканал» просить мешканців створити необхідний запас води та просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням необхідних робіт.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

Чи буде у Львові новий мер?
Наталя ДУЛЯБА
Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерт...

Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...