Завтра частині Личаківського району вимкнуть воду

У четвер, 17 жовтня, через ремонтні роботи на водопроводі деяким мешканцям Личаківського району тимчасово призупинять водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Із 09:00 год. розпочнуть переврізку новозбудованого водопроводу на вул. Старознесенській – Почаївській.

Через це до 20:00 год. без води залишаться мешканці Личаківського району, обмеженого вулицями: Старознесенська, Почаївська, Заклинських, Балкова, Польова, 1-5, 2-40.

ЛМКП «Львівводоканал» просить мешканців створити необхідний запас води та просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням необхідних робіт.