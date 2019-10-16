У Львові зіграють благодійний концерт, щоб допомоги онкохворим дітям

У Львові у Домініканському соборі 27 жовтня о 19.30 год розпочнеться концерт «Обряд тиші» («The Rite of Silence»). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Проект Hair for Share виник майже рік тому у Львові і вже став всеукраїнським. Його мета – виготовлення перук для дітей, які після хіміотерапії втратили волосся.

«Для кожної дитини рак – це важке випробування, і дітки стійко витримують фізичний біль. Тілесний біль супроводжується змінами, втратою волосся, з’являється психологічний дискомфорт: незручність вийти «на люди» без волосся. У перуці діти почуваються більш впевнено, можуть вийти на вулицю, ходити до школи, спілкуватися з однолітками, мріяти. Це додає їм сили і наснаги у боротьбі з хворобою», – каже Людмила Крижановська, співзасновниця Hair for Share.

Майже 1000 жінок і чоловіків з усієї України та з-за кордону зголосилися стати донорами волосся за 10 місяців роботи ініціативи Hair For Share. На сьогодні вже виготовлено близько 50 перук (виготовлення однієї коштує 4,5 тис. грн).

«Ми вдячні всім, хто допоміг досягнути цього результату. Водночас, ми переконані, – це лише початок. Щороку в Україні близько 300 дівчаток, які втратили волосся внаслідок хіміотерапії, мають потребу у перуці. До нас також звертаються жінки, які прагнуть виглядати красивими і бути впевненими у собі, попри наслідки хіміотерапії. Тож проект буде розвиватися і ви можете в цьому допомогти. Виготовлення перуки — дорогий та тривалий процес, наразі з нами працює тільки один майстер-пажист, тож ми відкриті до співпраці та будемо вдячні за фінансову підтримку, оскільки кошти на виготовлення перук нам потрібні постійно», – додає Людмила Крижановська.

Ініціатива співпрацює з благодійними фондами «Крила надії» та «Таблеточки» і систематично звітує про використані кошти.

Кожен відвідувач концерту зможе скласти благодійну пожертву на виготовлення перук для онкохворих діток. Більше про The Rite of Silence на Facebook.

Довідка:

Картковий рахунок Hair for Share

ПриватБанк: 5169330519980186 (Ліпська Н.С. БФ «Крила надії» – карта фонду).

Реквізити для переказів з інших банків:

БФ «Крила надії»

Західне ГРУ ПриватБанку м. Львів

МФО 325321

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