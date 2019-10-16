У Львові взяли під варту грабіжника-рецидивіста

У Львові за рішенням суду правоохоронці взяли під варту зловмисника, причетного до п’яти крадіжок на загальну суму 50 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили сьогодні, 16 жовтня, у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Залізничного відділу поліції затримали 29-річного львів’янина, причетного до крадіжки ювелірних виробів з квартири 28-річного місцевого мешканця.

Як згодом з’ясували правоохоронці, чоловік причетний ще до чотирьох крадіжок, скоєних у Львові протягом серпня-вересня, а саме – грошових коштів, ювелірних виробів, двох велосипедів та мобільного телефону. Загалом потерпілим було заподіяно збитки на суму в понад 50 000 гривень.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.2.3 ст.185 КК України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Суд обрав чоловікові міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Проводиться досудове розслідування.