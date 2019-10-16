Цьогоріч у Львові захворюваність на ГРВІ знизилася на 15%

Цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, захворюваність на ГРВІ у Львові знизилася на 15%. Про це повідомила завідувачка Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» Галина Михальчук під час міської комісії з питань ТЕБ і НС, передає пресслужба мерії Львова.

«Ми проводимо щоденний моніторинг захворюваності на грип, і за 2019 рік захворюваність знизилася на 15%, порівняно з минулим роком. Рівень епідемічного процесу по Львову — вдвічі нижче середнього рівня. Тому турбуватися зараз про захворювання на грип — немає підстав», — зазначила завідувачка Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» Галина Михальчук.

Головний позаштатний спеціаліст з епідеміології управління охорони здоров’я ЛМР Олена Баворовська нагадує, що грип легко передається від людини до людини контактним (через руки) та повітряно-крапельним шляхом — коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє.

Про те, як захиститися від грипу та ГРВІ, можна дізнатися за посиланням. Нагадаємо, в Україні цього епідсезону циркулюватимуть чотири штами грипу.