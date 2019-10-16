Судять злодіїв, які на Дрогобиччині обікрали магазин

Взяли під варту двох чоловіків, які вкрали з магазину в Дрогобицькому районі 44 тисячі гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Раніше судимий 46-річний мешканець Дрогобича та 22-річний житель району, 20 липня цього року на вул. Незалежності, 23 у смт Меденичі розбили вікно магазину та, відігнувши решітку, проникли усередину.

З крамниці чоловіки викрали понад 44 тис грн.

Суд обрав лиходіям запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення більше 50 тис грн застави кожному.

2 вересня обвинувальний акт скеровано до суду. За вчинене злочинцям загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.