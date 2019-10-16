ОСТАННІ НОВИНИ

Школярів запрошують у Львівську обласну бібліотеку на Свято книги

Вероніка Рой

|

З 16 по 26 жовтня у Львівській обласній бібліотеці для дітей, що на вул. В.Винниченка,1, вже традиційно у відбудеться Свято української книги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Як повідомляється, традиція проведення свята була започаткована в довоєнній Галичині товариством «Просвіта».  Відтоді це свято щорічно відбувалося  до 1940 року. В 1992 році Львівська обласна бібліотека для дітей разом з товариством «Просвіта» відновили призабуте Свято української книги.

У програмі Свята  – презентації, виставки, зустрічі із письменниками, фотосесії тощо. Детальна програма тут.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

Чи буде у Львові новий мер?
Наталя ДУЛЯБА
Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерт...

Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...