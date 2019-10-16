Школярів запрошують у Львівську обласну бібліотеку на Свято книги

З 16 по 26 жовтня у Львівській обласній бібліотеці для дітей, що на вул. В.Винниченка,1, вже традиційно у відбудеться Свято української книги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як повідомляється, традиція проведення свята була започаткована в довоєнній Галичині товариством «Просвіта». Відтоді це свято щорічно відбувалося до 1940 року. В 1992 році Львівська обласна бібліотека для дітей разом з товариством «Просвіта» відновили призабуте Свято української книги.

У програмі Свята – презентації, виставки, зустрічі із письменниками, фотосесії тощо. Детальна програма тут.