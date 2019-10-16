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Поліцейські розшукали водія ВАЗу, який у Жовкві насмерть збив 80-річного велосипедиста

Вероніка Рой

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Поліцейські розшукали водія автомобіля ВАЗ, який у місті Жовква насмерть збив 80-річного велосипедиста та втік з місця аварії. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікцаії поліції у Львівській області.

 

«Поліцейські протягом години розшукали автомобіль ВАЗ-2107 з характерними пошкодженнями та встановили особу водія, котрий причетний до скоєння ДТП – шістдесятирічного мешканця району. Невдовзі чоловіка затримали в порядку ст.208 КПК України – він саме намагався перетнути кордон України з Республікою Польща. Вирішується питання про обрання для затриманого міри запобіжного заходу», – повідомляють у поліції.

За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

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