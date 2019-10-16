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Після загорання сихівського трамвая водії електротранспорту пройдуть спецнавчання

Наталя Дуляба

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Працівники ДСНС навчатимуть всіх водіїв електротранспорту Львова правилам реагування на загорання та задимлення. Таке рішення прийняли на апаратній нараді у мерії після того, як на Сихові загорівся трамвай №8. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

«Для працівників ЛКП «Львівелектротранс» проведуть навчання за участю фахівців ДСНС щодо того, як правильно реагувати під час надзвичайних ситуацій, зокрема, загорань чи задимлень», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні вранці, 16 жовтня, на Сихові під час руху загорівся трамвай №8. За попередніми даними, причиною стало коротке замикання. Масштабної пожежі вдалося уникнути завдяки водійці трамвая, яка оперативно загасила задимлення.

Водночас у ДСНС Львівщини заявили, що на місце події вогнеборців не викликали. При цьому рятувальники наголосили, що якби водійка трамвая вчасно не відреагувала, то міг би спалахнути весь вагон.

Загалом у Львові курсує 81 трамвай та 56 тролейбусів.

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