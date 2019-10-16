На Золочівщині мотоцикл не розминувся з підводою: є постраждалий

Вчора, 15 жовтня, близько 19.45 на автодорозі Тернопіль-Львів 17-річний мотоцикліст зіткнувся з підводою. Внаслідок ДТП водій двоколісного потрапив до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, 17-річний мешканець одного з сіл району, керуючи мотоциклом, скоїв зіткнення з підводою, якою керував його 44-річний односельчанин. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом стегна та був доставлений у лікарню.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.