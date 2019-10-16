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На святкування річниці відновлення «Пласту» до Львова з’їдуться більше 2000 скаутів

Наталя Дуляба

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Цими вихідними, 19-20 жовтня, у Львові відбудеться фестиваль «День пластуна». Його організовують з нагоди 30-ої річниці відновлення «Пласту» в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Фестиваль «День пластуна» проходитиме у Виставковому центрі «Південний-EXPO». На захід до Львова приїдуть більше 2000 скаутів із різних міст України.

«”День пластуна” – це щорічне свято для пластової спільноти, яке у Львові проводять більше 20 років, воно збирає пластунів зі всіх осередків. На заході українські скаути мають змогу проявити свої командні здібності у різних конкурсах, а також зустріти таборових друзів», – йдеться у повідомленні.

Під час фестивалю пластуни демонструватимуть свої акторські здібності на головній сцені заходу. Також вони змагатимуться у конкурсах акустичної пісні, інтелектуальному, фотографії та відео, танцю, стендапу, інсталяції, шведінгу та інстаконкурсі.

Програма «Дня пластуна»:

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Зазначимо, що у Львові діє Станиця Пласту НСОУ. До її складу входять 37 юнацьких куренів та 7 новацьких гнізд. Загалом у Львові зараз є приблизно 2700 пластунів.

Пласт – національна скаутська організація України, мета якої сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Перша пластова присяга відбулася 12 квітня 1912 року.

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