На Пустомитівщині легковик зіткнувся з вантажівкою

Вчора, 15 жовтня, зіткнулись автомобілі «Нісан Прем’єра» та вантажівка КрАЗ, внаслідок зіткнення травмувався водій легковика. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, 15 жовтня, близько 16.10 у Пустомитівському районі зіткнулись автомобілі «Нісан Прем’єра», яким керував 75-річний львів’янин та вантажівка КрАЗ під керуванням 52-річного мешканця Золочівського району.

Внаслідок зіткнення водій легковика отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом стопи.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.