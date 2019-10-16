На Личаківській сталася ще одна ДТП: легковик збив 25-річного львів’янина

Сьогодні, 16 жовтня, на вулиці Личківській під час оформлення смертельної ДТП за участі вантажівки трапилася ще одна аварія: автівка «Хундай» збила 25-річного львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Хундай», 38-річна львів’янка, скоїла наїзд на пішохода – 25-річного мешканця Львова. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, зараз медики уточнюють його діагноз.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішуються питання про відкриття кримінальних проваджень.