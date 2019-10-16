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На Дорошенка не розминулися два трамваї

Наталя Дуляба

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Сьогодні вранці, 16 жовтня, на вул. Дорошенка біля географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка зіткнулися два трамваї. Про це Львівському порталу повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».

 

Трамваї №1 та №2 зіткнулись на вул. Дорошенка орієнтовно об 11:30 год. Через це електротранспорт у бік вул. Підвальної не курсував, також був ускладнений проїзд маршруток.

Рух громадського транспорту вдалося відновити лише близько 14:00 год. За попередніми даними, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Фото: Ігор Зінкевич

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