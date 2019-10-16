На 9 років засудили львів’янина, який забив до смерті свою бабусю

До 9 років тюрми засудили 28-річного злочинця, який в листопаді минулого року напідпитку забив до смерті власну бабусю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що 10 листопада минулого року 28-річний чоловік напідпитку під час раптового конфлікту із своєю бабусею завдав їй численні удари по голові та тілу, що призвели до гострої крововтрати і стали причиною її смерті.

Під час досудового розслідування до фігуранта застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

07.10.2019 вироком Шевченківського районного суду м.Львова обвинуваченого визнано винним та засуджено до 9 років ув’язнення.