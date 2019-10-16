Місячник здачі зброї: стало відомо, скільки віддали боєприпасів на Львівщині

За два тижні місячника добровільної здачі зброї, мешканці Львова та області здали правоохоронцям 123 одиниці зброї. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

До кінця жовтня мешканці мають можливість добровільно звернутися у підрозділи поліції щоб здати зброю, боєприпаси, вибухові речовини та спеціальні засоби, що зберігаються незаконно, уникнувши при цьому кримінальної відповідальності.

Від початку місячника добровільної здачі зброї, станом на 16 жовтня, мешканці Львова та області здали правоохоронцям 123 одиниці зброї, зокрема: мисливської нарізної – 11 одиниць; мисливської гладкоствольної – 70 од; холодної – 37 од.; іншої – 5 од.

Також у підрозділи поліції здано – 341одиницю боєприпасів. Окрім того, 26 одиниць спеціальних засобів: 19 газових пістолетів та револьверів і 7 пристроїв травматичної дії.

Усю здану зброю та боєприпаси скеровано на експертне дослідження у Львівський науковий експертно-криміналістичний центр МВС України.

Нагадаємо, ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України передбачає відповідальність за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, а також за виготовлення чи ремонт кинджалів, фінських ножів. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушникам –до семи років позбавлення волі.

Разом з тим, відповідно до ч.3 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України, передбачене звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин, передбачений ч.1,2 цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.