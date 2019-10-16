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Мешканець Львівщини намагався перевезти 50 кілограмів контрабандного сиру у запасному колесі

Вероніка Рой

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На кордоні з Польщею затримали 47-річного мешканця Львівщини, який намагався перевезти контрабанду сиру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДФС у Львівській області.

 

Як повідомляється, чоловік у ніч на 16 жовтня у пункт пропуску «Шегині – Медика» із Польщі. Кермуючи автомобілем Toyota Previa, він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Однак митники вивели автомобіль з загального потоку для проведення поглибленого огляду.

«Автомобіль Toyota обладнали низкою перегородок і нашпигували туди 80 кг твердого сиру. Найоригінальнішим сховком стало перероблене запасне колесо, в яке мешканець Львівщини наладував майже 50 кг сиру», – зазначають митники.

Таким чином громадянин України вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар та авто вилучено. Справу скерують до суду.

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