Львівські патрульні затримали чоловіка, який збирав гроші на лікування неіснуючого сина

Вчора у Львові патрульні затримали 59-річного чоловіка, котрий збирав гроші на лікування неіснуючого сина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патурльної поліції у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, на перехресті вулиць Липинського та Промислова екіпаж патрульної поліції побачив чоловіка, який ходив між транспортними засобами та збирав гроші. Інспектори підійшли до нього ближче та побачили табличку з написом: «Допоможіть вмирає син».

Патрульні попросили чоловіка зійти з дороги на тротуар. Його перевірили в базі даних та встановили, що 59-річний чоловік вже був неодноразово судимий, а також те, що в нього немає сина.

Зловживаючи довірою людей, він збирав гроші та клав у свій гаманець. Особу доставили до Шевченківського відділу поліції та передали черговому.

Фото: патрульна поліція