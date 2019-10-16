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Фото львів’янина увійшло у ТОП-25 світу за версією National Geographic YourShot

Ольга Денисяка

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Фото львівського професійного фотографа Артура Абраміва на тему «Планета в Балансі» увійшла у 25 найкращих фотографій з усього світу за версією National Geographic YourShot. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львіської міської ради.

 

Ця фотографія буде представлена National Geographic світовій спільноті на виставці під гаслом «Наш останній заклик для досягнення Балансу на Планеті», котра буде відбуватися в Сан-Міґель-де-Альєнде, Meксика у культурній столиці південної Америки на міжнародному фестивалі фотографії Fotofest з 7 до 10 листопада 2019 року. Мета цієї виставки показати міжнародній аудиторії важливість захисту нашої планети.

Участь у висвітлені цієї теми брали тисячі професійних фотографів із 195 країн. З 13 000 подань Метт Адамс (старший продюсер National Geographic YourShot) та Крістен Макніколас (фоторедактор асоціації National Geographic YourShot) відібрали лише 25 найкращих фоторобіт.

Артур Абрамів став єдиним українцем, який увійшов у фінал та який буде представлений світовій спільноті на виставці «Наш останній заклик для досягнення Балансу на Планеті».

Фото: ЛМР

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