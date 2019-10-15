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Як у Львові відзначатимуть Міжнародний день білої тростини

Вероніка Рой

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В середу, 16 жовтня, в приміщенні будинку культури Львівського УВО УТОС, що на вул. Замарстинівській, 130, відбудуться урочистості, приурочені до Міжнародного дня білої тростини.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Розпочнеться захід о 14.00 год. Його організатори — ГО «Львівська обласна організація Всеукраїнської організації інвалідів «Українське товариство сліпих», а фінансову підтримку надали в міському управлінні соціального захисту.

Програма заходу передбачає виставку творчих робіт людей з порушенням зору, виступ творчих колективів та виконавців. Мета заходу — відкрити очі зрячих на світ незрячих, показати творчі надбання людей з порушенням зору, адже серед членів організації є багато творчо обдарованих особистостей, спортсменів, чинних чемпіонів світу та паралімпійців, вчених, тифлопедагогів.

Як повідомив начальник управлінні соціального захисту ЛМР Ігор Кобрин, на організацію заходу з міського бюджету надали 35 тис грн.

«Хочемо відзначити, що підтримку з боку органів місцевого самоврядування незрячі люди відчувають постійно. Це виражається в реалізації мікропроектів, заходів, наданні пільг на житлово-комунальні послуги та проїзд людям з інвалідністю по зору, наданні матеріальної та продуктової допомоги», — додали у Львівській обласній організації УТОС.

Довідка

Українське товариство сліпих — неприбуткова громадська організація, яка об’єднує осіб з інвалідністю I та II груп за зором і має 86-ти річну історію свого становлення і розвитку. Перший осередок УТОС на Львівщині розпочав свою роботу в листопаді 1939 року. На сьогодні на Львівщині товариство налічує близько 2000 людей з порушенням зору, з них понад 800 є мешканцями м. Львова. Організація є чітко структурована і має розгалужену систему первинних осередків на базі яких людям з порушенням зору фахово надається низка соціальних послуг.

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