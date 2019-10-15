У вересні на Львівщині зросли ціни на молоко та фрукти

У Львівській області у вересні 2019 року підвищилися ціни на молоко, фрукти, хліб та макаронні вироби. Про це інформує Головне управління статистики у Львівській області.

«Індекс споживчих цін (інфляції) у Львівській області у вересні 2019 року відносно серпня 2019 року становив 100,9%, в Україні – 100,7%. У вересні 2019 року порівняно з попереднім місяцем ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися у середньому на 0,5%, зокрема молоко подорожчало на 2,7%, фрукти – на 2,3%, хліб і хлібопродукти – на 1,9%, макаронні вироби – на 1,3%. Водночас на 9,2% подешевшали яйця», – йдеться у повідомленні.

Вартість послуги страхування особистого транспорту збільшилася на 11,0%. Одяг і взуття подорожчали на 6,4%.

Натомість на 2,9% знизилися тарифи на газ природний, а паливо та мастила подешевшали на 0,2%.