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У Мінсоцполітики спростували міф про штрафи за неправомірно оформлені субсидії

Вероніка Рой

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На сьогодні немає жодних штрафів при неправильному заповненні документів або неправомірному отриманні субсидій. Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі одного з українських каналів, передає пресслужба Кабміну.

 

«Жодних штрафів, навіть при неправильному заповненні документів або неправомірному отриманні субсидій, сьогодні немає. Це міфи навколо програми житлових субсидій, які поширюються, відколи діє відповідна програма», – заявив Віталій Музиченко.

За його словами, субсидію ні в кого не забирають.

«Субсидія – це різниця між розміром платіжки і тим, скільки від відповідного розміру доходів громадянин має платити, тобто в середньому – 10% від доходу. Цей відсоток індивідуально визначається для кожної сім’ї залежно від доходу. Наприклад: дохід 3000 грн, 10% = 300 грн, решта – це субсидія. Якщо платіжка приходить на 2000 грн, від них віднімаємо 300 грн (10%) і виходимо на середній розмір субсидії, які держава надавала в минулому опалювальному сезоні – 1700 грн. На сьогодні ми не плануємо нічого переглядати», – наголосив Віталій Музиченко.

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