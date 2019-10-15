У Мінсоцполітики спростували міф про штрафи за неправомірно оформлені субсидії

На сьогодні немає жодних штрафів при неправильному заповненні документів або неправомірному отриманні субсидій. Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі одного з українських каналів, передає пресслужба Кабміну.

«Жодних штрафів, навіть при неправильному заповненні документів або неправомірному отриманні субсидій, сьогодні немає. Це міфи навколо програми житлових субсидій, які поширюються, відколи діє відповідна програма», – заявив Віталій Музиченко.

За його словами, субсидію ні в кого не забирають.

«Субсидія – це різниця між розміром платіжки і тим, скільки від відповідного розміру доходів громадянин має платити, тобто в середньому – 10% від доходу. Цей відсоток індивідуально визначається для кожної сім’ї залежно від доходу. Наприклад: дохід 3000 грн, 10% = 300 грн, решта – це субсидія. Якщо платіжка приходить на 2000 грн, від них віднімаємо 300 грн (10%) і виходимо на середній розмір субсидії, які держава надавала в минулому опалювальному сезоні – 1700 грн. На сьогодні ми не плануємо нічого переглядати», – наголосив Віталій Музиченко.