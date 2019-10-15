Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у листопаді

Останній осінній місяць буде примхливим в плані погоди. Сонце, дощ і сніг будуть змінювати один одного майже весь місяць. Температура буде нижче 10 градусів за Цельсієм, а в кінці лиситопада нас очікують морози. Про це повідомляє Meteoprog.ua.

За прогнозами метеорологів, перші листопадові дні будуть сонячними, а не хмарними. Однак з 5 по 10 листопада прогнозуються дощі, можливі опади мокрого снігу. Перші ознаки зими, тобто снігопади, можуть з’явитися після 20-го листопада.

«У листопаді нас чекають заморозки вночі, вранці, і локально днем. Сонячних днів буде трохи менше, ніж у вересні або жовтні, але це не дивно, адже зима наближається. Прогнозується поривчастий вітер. Згідно з довгостроковими прогнозами, температура в першій половині листопада очікується в середньому між +5 … + 9 градусами Цельсія. Зниження до + 1 … + 6ºС можна очікувати в другій половині місяця», – йдеться у повідомленні.

Перший тиждень листопада буде найприємнішим, на другому і третьому тижні температура знизиться. Останні дні місяця будуть по-справжньому зимовими, вночі та вранці температура не буде перевищувати близько -3 … -2 ° С.

Європейські кліматологи вважають, що температура повітря в листопаді цього року буде вище багаторічної норми. Звичайно, це не означає, що весь місяць буде дуже теплим. Прохолодні періоди з морозами і снігопадом також можливі.

Очікується, що кількість опадів буде менша, ніж в листопаді за останні кілька років. Рясні опади прогнозуються в горах.