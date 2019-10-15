ОСТАННІ НОВИНИ

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у листопаді

Вероніка Рой

|

Останній осінній місяць буде примхливим в плані погоди. Сонце, дощ і сніг будуть змінювати один одного майже весь місяць. Температура буде нижче 10 градусів за Цельсієм, а в кінці лиситопада нас очікують морози. Про це повідомляє Meteoprog.ua.

 

За прогнозами метеорологів, перші листопадові дні будуть сонячними, а не хмарними. Однак з 5 по 10 листопада прогнозуються дощі, можливі опади мокрого снігу. Перші ознаки зими, тобто снігопади, можуть з’явитися після 20-го листопада.

«У листопаді нас чекають заморозки вночі, вранці, і локально днем. Сонячних днів буде трохи менше, ніж у вересні або жовтні, але це не дивно, адже зима наближається. Прогнозується поривчастий вітер. Згідно з довгостроковими прогнозами, температура в першій половині листопада очікується в середньому між +5 … + 9 градусами Цельсія. Зниження до + 1 … + 6ºС можна очікувати в другій половині місяця», – йдеться у повідомленні.

Перший тиждень листопада буде найприємнішим, на другому і третьому тижні температура знизиться. Останні дні місяця будуть по-справжньому зимовими, вночі та вранці температура не буде перевищувати близько -3 … -2 ° С.

Європейські кліматологи вважають, що температура повітря в листопаді цього року буде вище багаторічної норми. Звичайно, це не означає, що весь місяць буде дуже теплим. Прохолодні періоди з морозами і снігопадом також можливі.

Очікується, що кількість опадів буде менша, ніж в листопаді за останні кілька років. Рясні опади прогнозуються в горах.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

Чи буде у Львові новий мер?
Наталя ДУЛЯБА
Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерт...

Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...