«Смертельна сімка» звичок в харчуванні, які нас вбивають

Дані досліджень говорять, що деякі харчові звички нас вбивають: половину всіх смертей від інфаркту, інсульту і діабету вчені пов’язують з особливостями харчування. На організм, зокрема, згубно впливає «смертельна сімка» таких звичок. Про це повідомляє портал про здоров’я Ukrhealth.

1 .Вживання солодких напоїв. Звичка до них сприяє підвищенню вмісту цукру в крові, що негативно діє на багато процесів в організмі. Регулярне вживання солодких напоїв – це фактор 7,4% смертей від інфаркту, інсульту і діабету. Говорячи про солодкі напої, вчені мають на увазі не тільки колу і іншу солодку газовану воду, але і пакетовані фруктові соки з додаванням цукру, спортивні напої, енергетики, молочні коктейлі, а також чай і каву з цукром. Експерти радять не вживати ці напої на регулярній основі, а також не пити напоїв з штучними підсолоджувачами.

2. Занадто рідкісне вживання фруктів. За даними ВООЗ, нестача фруктів відповідальна за 7,5% людських смертей. Фахівці організації настійно рекомендують зробити вживання фруктів корисною звичкою і регулярно з’їдати не менше 5 порцій – близько 400 грам – фруктів і овочів. За їх словами, слід частіше використовувати фрукти замість покупних десертів, які містять багато жирів, штучних компонентів і калорій.

3. Відсутність контролю вмісту Омега-3 в раціоні. Дуже важливо стежити, чи отримує людина досить Омега-3 ненасичених жирних кислот, відсутність такої звички може стати убивчим для серця. Недолік омега-3 відповідає за 7,8% смертей від хвороб серця.

Щоб отримувати омега-3-жирні кислоти, необхідно вживати в їжу жирну рибу – лосось, форель, тунець, сардину, скумбрію, а також волоські горіхи, лляні насіння, гарбузове насіння, оливкова олія, квасоля.

4. Пристрасть до переробленого м’яса. Згідно з коментарем ВООЗ, щоденне вживання 50 грам переробленого м’яса на 18% збільшує ймовірність захворіти на рак прямої кишки. Звичка постійно їсти продукти з переробленого м’яса має відношення до 8,2% смертей. Причина: ці продукти містять занадто багато руйнівних для організму штучних компонентів. Любителям ковбас експерти радять звернути увагу на запечені в духовці курятину і індичку.

5. Небажання їсти овочі. З недоліком свіжих овочів вчені пов’язують 7,5% смертей: організм не отримує потрібного йому кількості вітамінів, мінералів та інших фітонутрієнтів. Минулого літа фахівці Американського суспільства харчування виступили з заявою про те, що небажання їсти фрукти і овочі є причиною масових смертей в молодому віці. Вчені констатували, що «приблизно один з семи випадків смерті від хвороб серця пов’язаний з недостатнім вживанням фруктів, а один із 12 випадків смерті пояснюється надто незначною кількістю в раціоні овочів».

Перш за все фахівці вважають корисним вживання сезонних овочів.

6. Зловживання сіллю. Сіль (у великій кількості) і справді вбивця: її надлишок в раціоні відповідальний за майже 10% смертей. При підвищеному рівні солі в організмі затримується рідина, підвищується навантаження на серце і нирки. Чим більше готових продуктів ви споживаєте, тим більше солі потрапляє у ваш організм – навіть хліб і випічка містять багато солі, що додається, як консервант для збільшення терміну зберігання продукту. Порада експертів: частіше використовувати лимонний сік, його кислий смак посилює відчуття солоності.

7. Недолік горіхів і насіння. Горіхи недешеве задоволення, але щоб отримувати від них користь, досить вживати всього 30 грам в день-це фактично кілька штук. Коли ви не вживаєте горіхи, ваш організм недоотримує калій, магній, йод, вітаміни групи В, фолієву кислоту, фосфор, вітаміни Е і D.