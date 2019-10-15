ОСТАННІ НОВИНИ

Правоохоронці викрили телефонного шахрая з Буська

Ольга Денисяка

|

Правоохоронці викрили злочинця, який телефонував мешканці Тернопільщини та вимагав, щоб потерпіла переказала на його рахунок 20 000 гривень.  Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівської області.

 

У поліцію 10 жовтня надійшло звернення від 32-річної мешканки Тернопільської області. За словами жінки, невідома особа телефонує їй, шантажує та вимагає поповнити рахунок на 20 000 гривень.

Працівники Буського відділення поліції спільно зі співробітниками Тернопільського відділу протидії кіберзлочинам встановили особу та місце знаходження зловмисника. Ним виявився 24-річний житель міста Буськ.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.189 КК України (вимагання). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Проводиться досудове розслідування.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

Чи буде у Львові новий мер?
Наталя ДУЛЯБА
Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерт...

Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...