Правоохоронці викрили телефонного шахрая з Буська

Правоохоронці викрили злочинця, який телефонував мешканці Тернопільщини та вимагав, щоб потерпіла переказала на його рахунок 20 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівської області.

У поліцію 10 жовтня надійшло звернення від 32-річної мешканки Тернопільської області. За словами жінки, невідома особа телефонує їй, шантажує та вимагає поповнити рахунок на 20 000 гривень.

Працівники Буського відділення поліції спільно зі співробітниками Тернопільського відділу протидії кіберзлочинам встановили особу та місце знаходження зловмисника. Ним виявився 24-річний житель міста Буськ.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.189 КК України (вимагання). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Проводиться досудове розслідування.