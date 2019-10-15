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Поліцейські розшукали двох хлопчиків, які поїхали з Нового Роздолу до Львова і не повернулись

Наталя Дуляба

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В понеділок, 14 жовтня, до правоохоронців звернулися дві мешканки Нового Роздолу, діти яких пішли з дому, а назад не повернулися. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

За словами жінок, їхні сини віком 7 та 9 років орієнтовно о 14:00 год. пішли з дому, проте назад так і не повернулись.

«Поліцейські негайно оголосили дітей у розшук, до якого були задіяні особовий склад Новороздільського відділення поліції, оперативники карного розшуку, кінолог та працівники інших служб. Піші та автопатрулі перевіряли лісосмуги, автомобільні дороги, проводили оперативні заходи на громадському транспорті. Вранці 15 жовтня правоохоронці розшукали хлопців у Пустомитівському районі поблизу одного з торгівельно-розважальних центрів», – йдеться у повідомленні.

Діти цілі і неушкоджені. Вони розповіли, що вирішили поїхати до Львова, проте спізнились на останню маршрутку додому.

Зараз вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності.

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