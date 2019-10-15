Ігор Васюник: «80% випадків насильства у сім’ї скоєні у стані алкогольного сп’яніння»

Львів’янин, автор закону щодо надання місцевим радам права обмежувати продаж алкоголю вночі про рішення Верховного суду стосовно скасування заборони продажу алкоголю вночі у Києві, і його вплив на нічний продаж алкоголю у Львові:

«Верховний суд скасував заборону продавати алкоголь вночі. Але це ніяк не вплине на Львів. Поясню, бо від ранку вже отримав багато дзвінків від львів’ян.

Верховний суд скасував рішення Київради (від 2017р.) про заборону продавати алкоголь вночі. Проте, ця судова практика ніяк не пошириться на Львів, де діє така ж заборона.

Багато міст України свого часу заборонили продавати в себе алкоголь вночі з питань безпеки і зменшення рівня злочинності. Їхні рішення масово оскаржували підприємці, в тому числі у Львові та Києві.

Тому в 2018 році парламент ухвалив поданий мною законопроект відповідно до якого місцеві ради отримали повноваження встановлювати такі обмеження.

Відтак, всі рішення рад про обмеження продажу алкоголю у нічний час прийняті після 24 квітня 2018 року – є чинними і законними!

Львів зробив правильно і змінив своє рішення від 2010 року про обмеження продажу на нове (від грудня 2018р.), опираючись на зміни в законодавстві.

Верховний суд, натомість, прийняв постанову, що стосується рішення Київради від 2017 року. Ця ситуація – яскравий приклад недосконалої роботи судової системи. Розгляд судових справ затягують на роки, а вони потім виявляються неактуальними через зміни в законознавстві.

У Львові продавати алкоголь вночі – заборонено з 22:00 до 10:00.

І надалі особисто буду продовжувати відстоювати таку заборону. Бо це хоч і не комплексний, але таки крок до зменшення вживання алкоголю та зменшення рівня злочинності.

Факти:

-Україна займає перше місце у світі за рівнем дитячого алкоголізму. До 20 років молодь або сильно п’є, або ж має статус алкоголіка. Такими є дані Всесвітньої організації охорони здоров’я. І вони страшні!

-Дані за 2016-ий – Україна на четвертому місці у світі по смертності від алкоголю.

-Вимираючою вважається нація, яка вживає понад 8 літрів чистого спирту на душу населення на рік. Українці, за статистикою офіційних продаж і в перерахуй на чистий спирт вживають 7 літрів на людину. Але якщо врахувати, що в Україні половина ринку алкогольної продукції в тіні – то ця позначка вже давно перевалила за 10 літрів на людину.

-І ближче до реалій Львова: за період 2017-2019 років у Львові обліковано 880 фактів скоєння насильства у сім’ї. З них 703 скоєно у стані алкогольного сп’яніння. Тобто: 80% випадків насильства у сім’ї скоєні у стані алкогольного сп’яніння.

А ви помітили як у Львові зросла кількість точок роздрібного продажу алкоголю і так званих «наливайок»?».