Дитяча лікарня на Орлика отримала сучасні інкубатори для виходжування новонароджених діток

Для міської дитячої клінічної лікарні м. Львова, що на вул. П. Орлика, закупили чотири новітніх інкубатори експертного класу для новонароджених. Загальною вартість обладнання становить 1,6 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Ці новітні апарати створені для виходжування передчасно народжених і глибоко недоношених дітей, а також новонароджених, які потребують проведення медичних маніпуляцій в умовах термостабільного середовища. Тепер у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених дитячої лікарні функціонує 10 інкубаторів.

Як пояснив головний лікар КНП «Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова» Дмитро Квіт, щороку у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених лікують понад 400 маленьких пацієнтів, 50% з яких — передчасно народжені. І для їхнього виходжування та лікування необхідно застосовувати високі медичні технології та відповідне обладнання, яке максимально наближене до материнських умов. А це, зокрема, інкубатори (кювези).

«Ще 10−15 років тому виходжування дітей з низькою масою тіла — тобто менше 1 кілограма, було чимось надзвичайним, а сьогодні це звичний стандарт неонатологічної служби ІІ-ІІІ рівня. І це великий дар, що ми можемо сьогодні таких дітей виходжувати. Власне інкубатор призначений для забезпечення стабільної терморегуляції середовища, де перебуває новонароджений пацієнт, постійну концентрацію кисню, швидкий і легкий доступ до дитини для проведення різних видів догляду та медичних маніпуляцій. Але окрім передчасно народжених дітей, лікування в інкубаторі вимагають новонароджені діти з хірургічною та нейрохірургічною патологією, яким дуже важливий перед- та післяопераційний період в умовах стабільної температури та сталої вологості повітря. А це забезпечує саме інкубатор», — пояснив Дмитро Квіт.

Окрім того, у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених дитячої лікарні лише цього року лікарі пролікували 19 двійнят та 1 трійню, які також потребували виходжування в умовах інкубатора. Тож для адекватного забезпечення обладнанням цього відділення, за кошти міського бюджету влітку 2019 року придбано 4 інкубатори для новонароджених експертного класу «Atom Infant Incubator».

«Кювези дозволяють новонародженим дітям мати імітацію внутрішньоутробного стану. Вони мають подвійні стінки, за допомогою яких діти мають постійну безперебійну циркуляцію повітря, є зволоження. Також, завдяки спеціальним фільтрам, — затримують навіть найменші частинки пилу, бруду, а також мають теплову завісу. Окрім того, ці кювези також мають функцію безконтактно робити обстеження дитині», — зазначив Володимир Чуйко, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених КНП «Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова».

Фото: ЛМР