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До восьми років тюрми «світить» львів’янину, який напідпитку побив свою співмешканку

Ольга Денисяка

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Правоохоронці повідомили про підозру 39-річному чоловікові, який напідпитку, під час сварки, побив свою співмешканку. Жінку госпіталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівської області.

 

В Шевченківський відділ поліції 12 жовтня надійшло повідомлення про те, що в один із львівських травмпунктів близько 06.00 з будинку на вулиці Миколайчука доставлена жінка з тяжкими травмами.

Правоохоронці з’ясували, що жінку, під час сварки, побив її співмешканець – 39-річний  львів’янин, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Невдовзі суд обере зловмиснику міру запобіжного заходу.  Досудове розслідування триває.

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