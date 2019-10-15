До Дня захисника благодійники подарували військовому госпіталю новий операційний стіл

Благодійний фонд вільних та небайдужих передав у Військово-медичний клінічний центр Західного регіон новий операційний стіл моделі ЕТ 300 для відділення нейрохірургії і неврології. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Особливо приємно передавати нове обладнання військовим в День захисника України і ще раз подякувати їм за наше спокійне небо», — коментує керівник Фонду вільних та небайдужих Вікторія Христенко.

Як повідомляється, це обладнання дозволить ефективніше робити складні операції на мозок та хребет. Загалом з початку цього року військові медики лише цього відділення (нейрохірургії та неврології) зробили 530 операцій, з них понад 60% – кваліфікують як складні операційні втручання.

Так, універсальний операційний стіл, окрім інших, має дві важливі переваги:

Рентгенопрозорість, тобто рентген можна робити просто під час операції та відповідно до результатів корегувати хід операції.

Функціональність. Стіл може фіксувати хворого в різноманітних позах та під різними кутами, щоб краще оперувати його. Рухається сам стіл, а також окремі його частини, ще він має електрогідравлічний привід. Так, зокрема пацієнта тепер можна оперувати сидячи і в положенні на животі.

Фото: ЛМР