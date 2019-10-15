Мешканець Львівщини, який битою вбив 86-річну бабусю, потрапив за ґрати

Жовківський районний суд засудив до 10 років тюрми 26-річного жителя Кам’янка-Бузької, який вбив пенсіонерку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Інцидент трапився у листопаді 2018 року в будинку, де проживала потерпіла. Як було встановлено, раніше судимий чоловік, під час раптового конфлікту із 86-річною жінкою, завдав їй декілька ударів дерев’яною битою по голові спричинивши травми несумісні із життям.

Прокурори довели вину зловмисника. Так, враховуючи зібрані докази, які повно та всебічно були досліджені під час судового розгляду вказаного кримінального провадження, 10 жовтня цього року, Жовківським районним судом фігуранта визнано винним та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Зазначимо, що рішення суду ще не набрало законної сили.