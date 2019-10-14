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Вчора на Львівщині в ДТП загинули троє людей

Ольга Денисяка

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За минулу добу, 13 вересня,  на Львівщині трапилась  61 аварія, внаслідок чого загинуло троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій поліції у Львівській області.

 

У Львівській області сталась 31 аварія, ще 30 – у Львові. Внаслідок ДТП троє осіб загинули, ще семеро – отримали тілесні ушкодження.

За наслідками інших пригод складено 54 адміністративних протоколи   Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

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