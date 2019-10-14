ВАЗ врізався у туристичний автобус з білорусами: одна людина загинула

У Радехівському районі зіткнулися ВАЗ та туристичний автобус, який перевозив 38 громадян Республіки Білорусь. Внаслідок ДТП загинув 30-річний водій легковика. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Як зазначається, аварія сталася 13 жовтня близько 16:50 год. на автодорозі «Львів – Луцьк», біля с. Вузлове Радехівського району.

Водій автомобіля ВАЗ-2109, мешканець Радехівщини району, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і здійснив зіткнення з туристичним автобусом «Iveko», під керуванням громадянина Республіки Білорусь. В автобусі перебувало 38 пасажирів, громадян Республіки Білорусь.

Внаслідок ДТП водій автомобіля загинув на місці події. Пасажири автобусу не постраждали і були відправлені до місця призначення іншими автобусами перевізника.

Обставини події встановлюються.

Фото: Facebook/Ігор Зінкевич