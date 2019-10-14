ОСТАННІ НОВИНИ

Профтехосвіта-2019: Львівщина посіла друге місце за кількістю вступників

Наталя Дуляба

|

В Україні завершилась вступна кампанія до закладів професійно-технічної освіти. Загалом на навчання зарахували більше 104 тисяч вступників. Львівська область зайняла друге місце за кількістю учнів за регіональним замовленням. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки.

 

За підсумками вступної кампанії-2019 до профтехів зарахували 104 384 вступники. Із них 92 503 учні навчатимуться за кошти регіонального замовлення, 11 881 – державного.

Загалом у 2019 році на безоплатне навчання у закладах профосвіти виділили понад 123 тисячі місць регіонального та державного замовлення.

«Цього року нам вдалося виконати прогнозований обсяг на 85%. З одного боку, це означає, що ми вкотре не зможемо відповісти на запит роботодавців у підготовці потрібних їм кадрів. Адже, наприклад, регіональне замовлення формується саме за запитом роботодавців конкретної місцевості. З іншого, є й позитивна динаміка. Наприклад, кількість вступників, які вчитимуться за кошти держзамовлення, зросла на 5% порівняно з минулим роком», – розповіла гендиректорка директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.

До ТОП-5 регіонів, які отримали найбільше заяв на навчання за регіональним замовленням, увійшли:

  • Дніпропетровщина – 8139 учнів (90% від затвердженого обсягу)
  • Львівщина – 7090 учнів (71%)
  • Одещина – 5217 учнів (96%)
  • Харківщина – 5194 учні (91%)
  • м. Київ – 4741 учень (85%).

Лідером за кількістю заяв на навчання за державним замовленням (зокрема, для підготовки за професіями загальнодержавного значення) стала Дніпропетровщина – 1285 учнів (97% від затвердженого обсягу), слідом йде Харківщина – 940 учнів (93%), а трійку лідерів замикає Полтавщина – 911 учнів (73%).

(Натисніть на зображення для збільшення)

«Вступна кампанія до профтехів, на відміну від вступу до вишів, не має чітких меж і умовно триває з травня до жовтня. Тобто як тільки 9-класники починають отримувати документи про базову освіту, приймальні комісії на місцях розпочинають роботу. Але загалом вступити у профтех можна і зараз, після завершення вступної кампанії. Адже тут можна отримати не тільки професію за повним циклом навчання, а й часткову кваліфікацію або пройти перенавчання. Це дозволяє за короткий період опанувати певні навички і відразу застосувати їх на практиці, заробляючи кошти», – зазначила Ірина Шумік.

Вона також додала, вже найближчим часом планують представити зміни у Правила прийому, за якими набиратимуть учнів до закладів профосвіти у 2020 році.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником
Соломія ГОЛОВІНА
Прем’єра у Львівській опері 2в1: музична вистава про театр в театрі & комічна оперета з любовним трикутником

У Львівській національній опері 12, 13 та 19 жовтня відбудеться прем’єра одразу двох музичних вистав, що виконуватимутьс...

Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?
Вероніка РОЙ
Подорож Львовом з Ільком Лемком: що ховається за Ратушею і каплицею Боїмів?

У п’ятницю, 27 вересня, Львів святкував Всесвітній День туризму. Протягом дня кожен охочий мав можливість відвідати чима...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...