Профтехосвіта-2019: Львівщина посіла друге місце за кількістю вступників

В Україні завершилась вступна кампанія до закладів професійно-технічної освіти. Загалом на навчання зарахували більше 104 тисяч вступників. Львівська область зайняла друге місце за кількістю учнів за регіональним замовленням. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки.

За підсумками вступної кампанії-2019 до профтехів зарахували 104 384 вступники. Із них 92 503 учні навчатимуться за кошти регіонального замовлення, 11 881 – державного.

Загалом у 2019 році на безоплатне навчання у закладах профосвіти виділили понад 123 тисячі місць регіонального та державного замовлення.

«Цього року нам вдалося виконати прогнозований обсяг на 85%. З одного боку, це означає, що ми вкотре не зможемо відповісти на запит роботодавців у підготовці потрібних їм кадрів. Адже, наприклад, регіональне замовлення формується саме за запитом роботодавців конкретної місцевості. З іншого, є й позитивна динаміка. Наприклад, кількість вступників, які вчитимуться за кошти держзамовлення, зросла на 5% порівняно з минулим роком», – розповіла гендиректорка директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.

До ТОП-5 регіонів, які отримали найбільше заяв на навчання за регіональним замовленням, увійшли:

Дніпропетровщина – 8139 учнів (90% від затвердженого обсягу)

Львівщина – 7090 учнів (71%)

Одещина – 5217 учнів (96%)

Харківщина – 5194 учні (91%)

м. Київ – 4741 учень (85%).

Лідером за кількістю заяв на навчання за державним замовленням (зокрема, для підготовки за професіями загальнодержавного значення) стала Дніпропетровщина – 1285 учнів (97% від затвердженого обсягу), слідом йде Харківщина – 940 учнів (93%), а трійку лідерів замикає Полтавщина – 911 учнів (73%).

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«Вступна кампанія до профтехів, на відміну від вступу до вишів, не має чітких меж і умовно триває з травня до жовтня. Тобто як тільки 9-класники починають отримувати документи про базову освіту, приймальні комісії на місцях розпочинають роботу. Але загалом вступити у профтех можна і зараз, після завершення вступної кампанії. Адже тут можна отримати не тільки професію за повним циклом навчання, а й часткову кваліфікацію або пройти перенавчання. Це дозволяє за короткий період опанувати певні навички і відразу застосувати їх на практиці, заробляючи кошти», – зазначила Ірина Шумік.

Вона також додала, вже найближчим часом планують представити зміни у Правила прийому, за якими набиратимуть учнів до закладів профосвіти у 2020 році.