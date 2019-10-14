Нобелівську премію з економіки вручили за боротьбу з бідністю у світі

Нобелівську премію з економіки за 2019 рік отримали Абхіджит Банерджі, Естер Дюфло, Майкл Кремер за «експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю». Про це повідомили у пресслужбі Нобелівського комітету.

В Нобелівському комітеті зазначили, що нове дослідження вже допомогло зменшити бідність у світі.

«Результати досліджень Лауреатів – а також результати дослідників, що їх слідкують – значно покращили нашу здатність боротися з бідністю на практиці. Як результат одного з їхніх досліджень, більш ніж п’ять мільйонів індійських дітей скористалися ефективними програмами корекційного навчання в школах. Іншим прикладом є великі субсидії на профілактичну охорону здоров’я, які запроваджені у багатьох країнах», – йдеться в повідомленні.