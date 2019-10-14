На Жовківщині під колесами автівки загинув 58-річний чоловік

У селі Гійче Жовківського району 30-річний водій авто «Мерседес Віто» наїхав на пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що аварія сталася 13 жовтня близько 19:40 год.

Водій автомобіля «Мерседес Віто», мешканець с. Гійче, здійснив наїзд на пішохода, 58-річного місцевого мешканця, який від отриманих травм загинув на місці події.

Обставини події встановлюються.