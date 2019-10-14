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Минулої доби на Донбасі ворог 21 раз порушив «режим тиші»

Соломія Головіна

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За минулу добу, 13 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 7 обстрілів: двічі поблизу Пісків – з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі поблизу Павлополя – з міномета калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів; неподалік Чермалика – зі станкових автоматичних гранатометів; поблизу Пищевика – з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 14 обстрілів: шість разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; два рази в районі Золотого – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Світлодарська та Попасної – з автоматичних станкових гранатометів; біля Зайцевого – з озброєння БМП-1;
в районі Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Кримського – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

За минулу добу жоден військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав.

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