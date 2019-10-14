Минулої доби на Донбасі ворог 21 раз порушив «режим тиші»

За минулу добу, 13 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 7 обстрілів: двічі поблизу Пісків – з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі поблизу Павлополя – з міномета калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів; неподалік Чермалика – зі станкових автоматичних гранатометів; поблизу Пищевика – з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 14 обстрілів: шість разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; два рази в районі Золотого – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Світлодарська та Попасної – з автоматичних станкових гранатометів; біля Зайцевого – з озброєння БМП-1;

в районі Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Кримського – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

За минулу добу жоден військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав.