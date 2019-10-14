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Львів’яни просять розширити для транспорту проспект Червоної Калини

Наталя Дуляба

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Львівську міську раду просять розширити для руху транспорту проспект Червоної Калини, облаштувавши по три смуги в обидва боки. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Автор петиції Олег Івах наголошує, що проспект Червоної Калини є «головною артерією» Сихова, а двох смуг для руху транспорту вже давно є недостатньо. Відтак львів’янин пропонує облаштувати по додатковій, третій, смузі по обидва боки проспекту, що дозволить зменшити затори.

«Місця для створення додаткової смуги достатньо. Це можна зробити завдяки зменшенню як пішохідної зони (яка і так велика), так і центральної частини, де проїжджають трамваї», – зауважує Олег Івах.

Також він просить мерію облаштувати вздовж проспекту Червоної Калини спеціальні «кишені» для зупинок громадського транспорту.

Зазначимо, що для того, аби міська рада Львова розглянула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме до 10 грудня, проголосувати «за» можна тут.

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