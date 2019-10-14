Кращі фото тварин у русі: фіналісти фотоконкурсу від Royal Society of Biology

Британське королівське товариство біологів (Royal Society of Biology) оголосило фіналістів щорічного фотоконкурсу. Про це повідомляє BBC Україна/

Конкурс передбачає дві категорії: «Молодий фотограф року» та «Фотограф року». Тема цього року – «Спіймати рух»

Переможців конкурсу оголосять на щорічній церемонії нагородження 10 жовтня в Інституті Френсіса Кріка, Лондон, в рамках Тижня біології.

«Час для розваг». Так Амог Гайквад назвав своє фото, на якому молодий тигр грається зі своєю здобиччю після успішного полювання в тигровому заповіднику Тадоба в Індії.

Карлос Перез Наваль підгледів, як дві білокрилі качки воюють у водах іспанського Сьюдад-Реала.

Білий ведмідь струшує сніг. За дві години до того, як фотограф Іян Стоун зробив цю світлину, потужний сніговий шторм накрив Гудзонову затоку в Канаді та її пухнастого мешканця.

Це фото колібрі Крістіан Кастро зробив під час заходу сонця в Колумбії. Птахи цього виду можуть здійснювати до 75 помахів крилами в секунду.

Ще один молодий фотограф, Ліліан Квін, зобразила стадо зебр, яке мчить уперед в Національному заповіднику Масаі-Мара в Кенії.

На фото, яке Адріаа Лопес Бозелс зробив у нічному Манаусі (Бразилія), – стрибок невідомої сумчастої тварини.

Вілл Лоусон сфотографував цього метелика «під час обіду» в Хіклінг-Брод, Англія.

Робота Сундхіра Гайкварда демонструє, як мулисті стрибуни воюють за територію.

Руда м’якотілка під час польоту. Це фото Нік Едвардс зробив на острові Вайт біля південного узбережжя Англії.

Каллол Мукерджі спіймав майже симетричний політ великої зграї горобців. Ці птахи залишаються на дуже великій висоті у Гімалаях майже вісім місяців і спускаються на низькі висоти лише через брак їжі – коли верхні райони повністю вкриває сніг.

Джерело фото: BBC Україна