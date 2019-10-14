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Концерт, куліш та селфі з побратимами. Як у Львові пройшла зустріч АТОвців

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 14 жовтня, у День захисника України, у внутрішньому дворику Львівської ОДА на зустріч зібрались фронтові друзі – бійці АТО та їхні сім’ї. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Така «зустріч побратимів» у дворі Львівської ОДА на День захисника України відбувається уже другий рік поспіль. На захід з’їхалися побратими із різних районів Львівщини, яких доля познайомила на війні.

Учасники АТО/ООС та їхні родини мали можливість поспілкуватись в неформальній обстановці, скуштувати козацького куліша та поговорити про майбутнє України, перемогу та Героїв, які поклали свої життя в українсько-російській війні.

Зустріч розпочалась із молитви та хвилини мовчання за полеглими Героями України. Опісля голова Львівської ОДА Маркіян Мальський подякував військовим за мужність та безстрашність, яку воїни проявили під час війни на сході.

Кожен, хто завітав на зустріч, мав змогу зробити біля фотозони знімки на згадку та послухати патріотичну музику у виконанні гурту «Кулі», Оксани Мухи, Ірини Долі, а також подивитись виступ дитячо-юнацького хореографічного ансамблю «Полуничка».

Фото: ЛОДА

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