«Доля хоробрих стояти за волю»: для українських військових створили «Марш Об'єднаних сил»

Для українських військовослужбовців створили «Марш Об’єднаних сил». Автор тексту – діючий офіцер Володимир Патола, якій і зараз проходить службу в районі ООС. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

«У середовищі солдатів та офіцерів операції Об’єднаних сил давно назрівала думка створити свою пісню, можливо марш або, навіть, гімн, яка б стала своєрідним паролем, об’єднуючим твором для всіх захисників України, що віддзеркалює саме їхню специфіку спілкування. Такий собі символ бойового братства учасників та ветеранів АТО/ООС», – мовиться у повідомленні.

Командування операції звернулось з пропозицією взяти участь в роботі над створенням маршу до особового складу та волонтерів-патріотів з числа композиторів і виконавців. Останні охоче відгукнулись на пропозицію і в короткий термін провели колосальну роботу. Як результат з’явився марш Об’єднаних сил.

«Марш Об’єднаних сил» створено у вересні 2019 року колишнім акордеоністом та клавішником групи «Мандри» Леонідом Белеєм, автор тексту – діючий офіцер Володимир Патола, якій і зараз проходить службу в районі ООС.

До запису пісні долучились музиканти гурту «Широкий лан» Святослав Бойко та Олександр Козинець. А провів його на київський студії Sv.Oboda records звукорежисер Андрій Обод.