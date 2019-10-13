У селах на Львівщині під колеса автівок потрапили два велосипедиста

Вчора, 12 жовтня, на Львівщині двоє велосипедистів потрапили під колеса автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації у Львівській області.

Одна з ДТП сталася в селі Сокальського району близько 13.30. Як попередньо встановили поліцейські, водій мікроавтобуса «Опель Віваро», 31-річний мешканець району, скоїв наїзд на велосипедиста – 32-річного жителя міста Сокаль. Внаслідок наїзду водій двоколісного отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Окрім забоїв та перелому щелепи, медики діагностували у нього «алкогольне сп’яніння».

Інша аварія сталася в одному з сіл Стрийського району близько 20.30. Водій автомобіля ВАЗ-2101, 37-річний стриянин, як попередньо встановили поліцейські, скоїв наїзд на 58-річного велосипедиста, місцевого мешканця. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, зокрема компресійний перелом та був госпіталізований.

Поліцейські встановлюють обставини обох ДТП, вирішуються питання їх правової кваліфікації.